أنشيلوتي يكشف مصير بنزيمة مع ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه ليس لديه شكوك في ما يتعلق ببقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في صفوف الفريق الملكي الموسم المقبل.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي السبت عشية مواجهة فريقه لأتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني: إن لديه عقدًا لموسم إضافي؛ وبالتالي لا شكوك لدينا حول مستقبله.
وأضاف: "يتعين على أساطير النادي -وبنزيمة من بينهم- الاعتزال في صفوف ريال مدريد.. أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة؛ لكن ثمة رأيًا أيضًا للاعب".
وكانت تقارير كثيرة قد ربطت انتقال أفضل لاعب في العالم عام 2022، بالانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي للمحترفين.