أنشيلوتي يكشف مصير بنزيمة مع ريال مدريد

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي السبت عشية مواجهة فريقه لأتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني: إن لديه عقدًا لموسم إضافي؛ وبالتالي لا شكوك لدينا حول مستقبله.