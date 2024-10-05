الرئيس السابق للاتحاد الياباني: السعودية تسير على الطريق الصحيح لإحداث نقلة في مجال كرة القدم

وأوضح "كوزو تاشيما" والذي قاد الاتحاد الياباني لكرة القدم لثلاث ولايات متتالية بدأت من يناير 2016 حتى مارس 2024 في تصريحات إعلامية بعد انتهاء اجتماع لجنة بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية، حيث يشغل تاشيما عضويتها: "كرة القدم السعودية بوضعها الحالي وخططها ستكون قوة لا يستهان بها قارياً وعالمياً، ومن واقع خبرتي أرى أن السعوديين على الطريق الصحيح، فلديهم دعم حكومي كبير، وكذلك اهتمام لافت جداً بصناعة المواهب من خلال استراتيجية شاملة لكل الأعمار، بالإضافة للأكاديميات، كما أن تاريخ كرة القدم السعودي في آسيا كبير، ولديها ألقاب متعددة في كل الفئات، وأستطيع القول إنهم يستثمرون الشيء الصحيح في المكان الصحيح".