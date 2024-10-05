الرئيس السابق للاتحاد الياباني: السعودية تسير على الطريق الصحيح لإحداث نقلة في مجال كرة القدم

أكد الياباني كوزو تاشيما، الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الآسيوي والدولي حالياً أن المملكة العربية السعودية تسير على الطريق الصحيح بنسبة 100% لإحداث نقلة في مجال كرة القدم وفق الاستراتيجيات المعلنة من قبل اتحاد الكرة السعودي، وأن نتائج هذا المشروع لن تظهر بشكل سريع، كما يترقب البعض للآن، تلك الاستراتيجيات تحتاج للمزيد من الوقت والاكتمال حتى تحقق أهدافها بدقة.
وأوضح "كوزو تاشيما" والذي قاد الاتحاد الياباني لكرة القدم لثلاث ولايات متتالية بدأت من يناير 2016 حتى مارس 2024 في تصريحات إعلامية بعد انتهاء اجتماع لجنة بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية، حيث يشغل تاشيما عضويتها: "كرة القدم السعودية بوضعها الحالي وخططها ستكون قوة لا يستهان بها قارياً وعالمياً، ومن واقع خبرتي أرى أن السعوديين على الطريق الصحيح، فلديهم دعم حكومي كبير، وكذلك اهتمام لافت جداً بصناعة المواهب من خلال استراتيجية شاملة لكل الأعمار، بالإضافة للأكاديميات، كما أن تاريخ كرة القدم السعودي في آسيا كبير، ولديها ألقاب متعددة في كل الفئات، وأستطيع القول إنهم يستثمرون الشيء الصحيح في المكان الصحيح".
وأشار تاشيما "66عاماً" إلى أن هناك تشابهًا ملموسًا بين استراتيجية تطوير كرة القدم اليابانية التي انطلقت بالتسعينات الميلادية وبين ما يحدث حالياً في السعودية "كلا الاستراتيجيتين ركزتا على تطوير المواهب واكتشافها والعناية بها بشكل احترافي ورفع عددها بالتدريب الصحيح والمسارات الاحترافية للبناء الفني، بالإضافة للأكاديميات وبناء الملاعب وابتعاث اللاعبين للخارج لمزيد من الاحتكاك، ويحب أن يستمر هذا النهج الإيجابي دون الاستعجال بالنتائج".
وحول تواجد النجوم العالميين بالدوري السعودي، قال إن "كرة القدم في أوروبا هي الأفضل عالمياً، وحضور اللاعبين النجوم كمحترفين للدوري السعودي محفز ويعطي صورة حسنة عن كرة القدم السعودية، كما أن احتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا يبقى مساراً استراتيجياً هاماً، ولاتنسوا أن الاهتمام باللاعب المحلي يبقى أمراً مهماً للغاية، فالأساس أن يلعب بشكل متواصل لكي يكون فعالاً للعب الدولي".
وزاد: "البعض يعتقد أن فوز السعودية على الأرجنتين في مونديال 2022 صدفة، وهذا الأمر غير صحيح، فقد ظهرت موهبة اللاعب السعودي بشكل لافت بالمباراة، وهذا يرجع لوجود أندية قوية ودوري قوي ولاعبين يمتلكون الموهبة، ولابد أن يدرك الإعلام والجمهور أن الخسائر في المباريات لا تعني نهاية المطاف، فأحياناً تخسر لكنك لم تكن سيئاً، وهذه هي كرة القدم، لذلك من الرائع أن تكون الثقة حاضرة على الدوام لكي تستمر مسيرة الثبات الكروي".
وأثنى "تاشيما" على الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلاً: "لديكم ياسر المسحل رئيس ذكي ورائع، ويمتلك روحاً طيبة، وهو زميلي في الاتحادين الآسيوي والدولي، يتحرك بشكل احترافي وفعالية دون توقف، وعلاقة الكرة السعودية واليابانية الآن قوية وراسخة".
واختتم: "صناعة كرة القدم بشكلها الحديث تحتاج للصبر والتأني لكي تتضح نتائجها، والاستقرار الإداري والفني هو أكبر داعم لاستراتيجية صناعة كرة القدم، نحن نؤمن بذلك ونلمس نتائجه وكرة القدم ليست دائماً انتصارات فقط، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الجميع".