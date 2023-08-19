استمر لمدة 7 أيام .. أخضر الصالات الأولمبي يختتم معسكر الدمام

يُذكر أن منتخب أخضر الصالات تحت سن 23 عامًا الذي يشرف عليه المدرب الوطني عبدالله الشهري، قد اختار اللاعبون من التجمعات التي أُقيمت في عددٍ من مناطق المملكة، وبلغ عددهم 21 لاعبًا وهم: سعد بن كليب وعبدالرحمن الدهان ودليم الدوسري وسعيد الغامدي وعبدالله الخميس وحسن كعبي وفهد السميري وأسامة باعقيل وفهد القاسم وعبدالله غروي وعبدالعزيز الدبل وناصر البيشي ومبارك الدوسري وعبدالله العتيبي ونايف الموسى وعبدالله جمال وحسين الخميس وخالد المولد وأسامة سلامة وعلي الغانمي وعبدالله الدوسري.