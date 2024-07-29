كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. منافسات ملحمية حبست الأنفاس وأندية جديدة أضافت اسمها على قائمة الأبطال

كما اشتمل الأسبوع الرابع على ختام الأدوار النهائية لبطولة Overwatch 2، حيث خطف فريق Crazy Raccoon لقب آخر بطولات الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في اللعبة الشهيرة Overwatch 2 بعد تفوقه بنتيجة 4-1 في النهائي الكبير أمام الفريق الكندي Toronto Ultra وسط حضور جماهيري كبير في SEF أرينا في صالة Qiddiya أرينا. بـ Raccoon. وانتهت المباراة النهائية في ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين مسجلة انتصار فريق Crazy Raccoon بنتيجة 4-1، وحصوله على لقب البطولة وجائزة 400 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ألف نقطة في بطولة الأندية.