اليوم.. الرياض تستضيف نزال "حلبة النار" بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك

وفي التفاصيل، تكمن أهمية النزال المرتقب اليوم السبت على "حلبة النار" في "المملكة أرينا" بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوزيك في تسجيل الفائز نفسه بطلاً أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بأربعة أحزمة عالمية، كما سيكون البطل الذي لم يسجل أي خسارة في تاريخه محافظًا على سِجل خالٍ من الهزائم.