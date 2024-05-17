اليوم.. الرياض تستضيف نزال "حلبة النار" بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك

تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت نزال "حلبة النار" بين الملاكمَيْن البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك في أول نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عامًا.
وفي التفاصيل، تكمن أهمية النزال المرتقب اليوم السبت على "حلبة النار" في "المملكة أرينا" بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوزيك في تسجيل الفائز نفسه بطلاً أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بأربعة أحزمة عالمية، كما سيكون البطل الذي لم يسجل أي خسارة في تاريخه محافظًا على سِجل خالٍ من الهزائم.
ويصل البريطاني الزئبقي والأوكراني العنيد إلى العاصمة الرياض دون هزيمة، وكل منهما يتطلع إلى أن يصبح أول بطل عالم في الملاكمة بحصيلة 4 أحزمة.
ومنذ ربع قرن لم يكن هناك بطل بلا منازع للوزن الثقيل؛ إذ كانت آخر مرة لهذا اللقب عام 1999م، وكان حينها صاحب الأحزمة يملك ثلاثة فقط، منها لـ 3 منظمات، هي WBC، WBA وIBF؛ لذلك لأول مرة سيكون هناك بطل بلا منازع في عصر الحزمة الأربعة التي أضيف لهم حزام منظمة الملاكمة العالمية WBO.
ويحمل فيوري (35 عامًا) لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) بالوزن الثقيل، بينما أحرز منافسه الأوكراني البالغ 37 عامًا ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى، وهي الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إف)، ورابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه)، ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو).