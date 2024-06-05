بعد تولّي منصبه الجديد في النصر.. "هييرو" يجري اتصالًا بنجم ريال مدريد

يرغب الإسبانى "فرناندو هييرو" المدير الرياضي الجديد لنادي النصر، في جلب مواطنه "ناتشو فرنانديز" مدافع ريال مدريد للفريق بالفترة المقبلة.
وأعلن نادي النصر، أمس الثلاثاء، رسميًّا تعيين "فرناندو هييرو" مديرًا رياضيًّا للنادي، بعد رحيله عن نادي شيفاز جوادالاخارا المكسيكي.
وقالت صحيفة "Relevo": إن "هييرو" اتصل بلاعب ريال مدريد؛ لإقناعه بالانتقال إلى النصر، ووعده بعقد رائع لا يمكن رفضه.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الإسبانى يريد تغيير النادي بعد قضاء فترة طويلة من حياته بصفوف الريال؛ فهو يعتقد أن الآن هو الوقت المثالي لبدء مغامرة جديدة.
وأفادت الصحيفة بأنه على الرغم من أن أولوية ناتشو كانت دائمًا التوجه إلى الولايات المتحدة، إلا أن النادي السعودي بدا مستعدًّا لفعل أي شيء لإقناعه.
وأكدت ذات الصحيفة أن المدير الرياضي للنصر وضع ناتشو إحدى أولوياته؛ حيث اتصل به بالفعل لمحاولة إقناعه بتغيير خططه من الذهاب إلى أمريكا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وسبق أن ذكرت تقارير صحيفة أن ناتشو تلقّى أيضًا مكالمة هاتفية من البرتغالي "كريستيانو رونالدو" في الأيام الأخيرة لإقناعه بالانتقال إلى النصر.
وانضمّ "ناتشو" البالغ من العمر 34 عامًا الذي يلعب في خط الدفاع مع ريال مدريد الإسباني في سبتمبر 2012، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2013.