نائب أمير مكة يتوّج الفائزين في الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة "فورمولا 1"

توج نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، المتسابق شون تورّينتي من فريق "فيكتوري" من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالكأس والميدالية الذهبية، بعد فوزه في نهائي الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة "فورمولا 1" (F1H2O)، ضمن جائزة جدة الكبرى 2025.
وجرى التتويج خلال حفل استثنائي أقيم بهذه المناسبة في موقع السباق على واجهة أبحر الشمالية، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، ليختتم محبو الرياضات البحرية ثلاثة أيام من التشويق والإثارة في أول استضافة لمدينة جدة لهذه البطولة العالمية العريقة، التي يمتد تاريخها لأكثر من 40 عامًا.
وشهدت البطولة مشاركة 10 فرق عالمية من أبرز أبطال سباقات الزوارق، بعدد 20 زورقًا سريعًا، حيث حصل المتسابق يوناس أندرسون من فريق السويد على المركز الثاني والجائزة الفضية، فيما نال المتسابق بارتيك مارساليك من فريق "ستروموي ريسينغ" من النرويج المركز الثالث والجائزة البرونزية، بعد منافسات حماسية جسّدت قوة المحركات ومهارة القيادة، وسط حضور جماهيري غفير ملأ مدرجات الواجهة البحرية.
وعقب ختام السباق، انطلقت مراسم التتويج التي تضمنت عزف السلام الملكي وتكريم الفائزين من قبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وسط أجواء احتفالية مبهرة وموسيقى حماسية أضفت على الحدث طابعًا عالميًا، فيما أضاءت عروض الألعاب النارية سماء جدة احتفالًا بنجاح البطولة.
وتُعد هذه البطولة أول حدث من نوعه يُقام على مياه البحر الأحمر، حيث احتضنت جدة المتسابقين والجماهير في تجربة استثنائية جمعت بين الحماس الرياضي وروعة المشهد البحري، ما عزّز مكانة المدينة كوجهة رائدة للفعاليات الدولية على سواحل البحر الأحمر.
وبنجاح هذه الاستضافة التاريخية، أضافت جدة إنجازًا جديدًا إلى سجلها الحافل بالفعاليات الرياضية العالمية، مؤكدةً دورها كوجهة رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل المملكة مركزًا عالميًا للرياضة والسياحة.
وتُمثل البطولة واحدة من أبرز فعاليات موسم جدة 2025، بما تحمله من قيمة مضافة تسهم في تنويع التجارب الترفيهية والرياضية، وترسّخ حضور جدة كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة على ساحل البحر الأحمر.