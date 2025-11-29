نائب أمير مكة يتوّج الفائزين في الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة "فورمولا 1"

توج نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، المتسابق شون تورّينتي من فريق "فيكتوري" من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالكأس والميدالية الذهبية، بعد فوزه في نهائي الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة "فورمولا 1" (F1H2O)، ضمن جائزة جدة الكبرى 2025.