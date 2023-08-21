الهلال يعلن رسمياً رحيل "موسى ماريغا ".. دون الكشف عن وجهة اللاعب القادمة

أعلن نادي الهلال اليوم الاثنين، بحسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" عن رحيل مهاجم الفريق المالي موسى ماريغا، رسمياً عن صفوف الفريق بالموسم الجديد.
واكتفى الحساب الرسمى للهلال بنشر صورة للاعب المالي وكتب عليها "شكرًا ماريغا"، دون الكشف عن وجهة اللاعب القادمة.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن ماريغا رفض كل الخيارات التي عرضتها إدارة نادي الهلال السعودي للتسوية المالية أو الانتقال لفريق جديد .
وكان موسى ماريغا البالغ من العمر 32 عامًا، قد انتقل الهلال في صيف 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي، بعقد لمدة 3 سنوات.