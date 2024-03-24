"الأخضر 18" يخسر مواجهة سويسرا ضمن الدورة الدولية بكرواتيا

خسر المنتخب السعودي لسنّ 18 عامًا، من منتخب سويسرا، بنتيجة "0-2"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن ختام منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا.
ودخل المدربُ الفرنسي "إيريك بروغيرر" اللقاءَ بقائمة مكوّنة من: عبدالإله الغامدي في حراسة المرمى، ومحمد الصرنوخ، ومحمد هوساوي، وعبدالله البيشي، وفيصل الشمراني، ومحمد هزازي، وفرحة الشمراني، ومحمد آل درويش، وعبدالعزيز جرموش، ومحمد الهلالي، وطلال حاجي.
الجدير بالذكر أنّ الدورة الدولية الودية بكرواتيا، ضمّت إلى جانب أخضر 18، منتخبَيْ: كرواتيا، وسويسرا.