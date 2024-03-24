"الأخضر 18" يخسر مواجهة سويسرا ضمن الدورة الدولية بكرواتيا

خسر المنتخب السعودي لسنّ 18 عامًا، من منتخب سويسرا، بنتيجة "0-2"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن ختام منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا.