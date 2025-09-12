الشباب يتجاوز الحزم بهدف كاراسكو ويحقق أول انتصار في دوري روشن

عاد فريق الشباب إلى سكة الانتصارات بعدما تغلب على ضيفه الحزم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025/26.