الشباب يتجاوز الحزم بهدف كاراسكو ويحقق أول انتصار في دوري روشن

الفريق العاصمي يحصد أول 3 نقاط.. والحزم يتوقف عند نقطة واحدة
جانب من فرحة لاعبي الشباب بتسجيل هدف الفوز في مرمى الحزم
عاد فريق الشباب إلى سكة الانتصارات بعدما تغلب على ضيفه الحزم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025/26.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 64، ليمنح فريقه الفوز الأول في البطولة بعد خسارته الافتتاحية أمام الخليج (4-1).

وشهدت المواجهة طرد لاعب الحزم أحمد النخلي بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 32 من عمر اللقاء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، حصد الشباب أول ثلاث نقاط وضعته في المركز التاسع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطة واحدة حصدها من تعادله مع ضمك في الجولة الأولى ليحتل المركز الحادي عشر.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي الشباب
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي للمحترفين
نادي الحزم

