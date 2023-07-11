"الهلال" مهتمّ بالصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام

وأضافت الصحيفة أن النادي السعودي عازم على ضم ميتروفيتش، ومستعد لدفع راتبه وتعويضات كبيرة مقابل خدماته، مشيرةً إلى أن الهلال وضع اللاعب كخيار أساسي للفريق، بعد رحيل النيجيري أوديون إيغالو.