نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "لمياء بن بهيان" تشارك رؤيتها حول كرة القدم كمحفز للتحول والتقدم الوطني

وشاركت لمياء بن بهيان، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رؤيتها حول كرة القدم كمحفز للتحول والتقدم الوطني، في حين لفت مارك ميلتون، مؤسس ومدير مؤسسة التعليم من أجل السلام، ومقرها سويسرا، انتباه المشاركين إلى فن الاستماع والحضور، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في تشكيل مستقبل قيادة كرة القدم.