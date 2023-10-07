نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "لمياء بن بهيان" تشارك رؤيتها حول كرة القدم كمحفز للتحول والتقدم الوطني

واصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بتعزيز إمكانيات الاتحادات الوطنية والإقليمية إلى أقصى حد، وذلك مع انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للرؤساء والأمناء العامين للاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2023 اليوم السبت في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وبحضور شخصيات بارزة، من بينها فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزياييف، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، يجمع المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم على مدار يومين الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلين رئيسيين عن أسرة كرة القدم العالمية من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لأول مرة على منصة مبتكرة وفريدة من نوعها.
ويضم هذا الجهد التعاوني قادة وخبراء من جميع أنحاء العالم، وقد تم تصميمه لدفع كرة القدم الآسيوية إلى الأمام من خلال تمكين الاتحادات الوطنية والإقليمية بالمعرفة والمعلومات والرؤى. كما أنها ستكون قادرة على الاستفادة من الحلول والموارد والخبرات المتخصصة التي يقدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
بدأ اليوم الافتتاحي للمؤتمر بعرض قدمه رئيس اتحاد كونكاكاف فيكتور مونتاغلياني، لخص فيه القيادة العالمية لكرة القدم، وتأثيرها على اللعبة. تلاه الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو ويندسور جون، الذي تحدث عن هدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتمثل في خلق ثقافة قيادة آسيوية ملهمة، تؤدي إلى النجاح داخل وخارج الملعب.
وشاركت لمياء بن بهيان، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رؤيتها حول كرة القدم كمحفز للتحول والتقدم الوطني، في حين لفت مارك ميلتون، مؤسس ومدير مؤسسة التعليم من أجل السلام، ومقرها سويسرا، انتباه المشاركين إلى فن الاستماع والحضور، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في تشكيل مستقبل قيادة كرة القدم.