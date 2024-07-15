للمشاركة في البطولة العالمية لألعاب القوى.. أخضر الصم يغادر إلى تايوان

ويترأس رئيس الاتحاد السعودية لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني بعثة المنتخب التي تغادر مساء اليوم الاثنين إلى الصين تايبيه استعداداً للمشاركة وتضم أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية وهم: عطية المالكي كمدير للمنتخب، وإدريس هوساوي، مدرب المنتخب، وعبدالله الغامدي، طبيب المنتخب، وتم اختيار 10 لاعبين لهذه المشاركة، هم: "فهد اليوبي، سعد حدادي، محمد العلويات، جبران ظلامي، أحمد العندلي، حسن القصير، عمر الشهري، عبدالله عريشي، يوسف أصبيره، مراد هوساوي".