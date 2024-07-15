للمشاركة في البطولة العالمية لألعاب القوى.. أخضر الصم يغادر إلى تايوان

يشارك المنتخب السعودي للصم في البطولة العالمية لألعاب القوى للصم 2024، والتي تقام في الصين تايبيه خلال الفترة من 18 إلى 23 من شهر يوليو الجاري .
ويترأس رئيس الاتحاد السعودية لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني بعثة المنتخب التي تغادر مساء اليوم الاثنين إلى الصين تايبيه استعداداً للمشاركة وتضم أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية وهم: عطية المالكي كمدير للمنتخب، وإدريس هوساوي، مدرب المنتخب، وعبدالله الغامدي، طبيب المنتخب، وتم اختيار 10 لاعبين لهذه المشاركة، هم: "فهد اليوبي، سعد حدادي، محمد العلويات، جبران ظلامي، أحمد العندلي، حسن القصير، عمر الشهري، عبدالله عريشي، يوسف أصبيره، مراد هوساوي".
يذكر أن الأخضر أقام العديد من المعسكرات الداخلية استعدادًا لهذه المشاركة، كان آخرها معسكر الرياض الذي أقيم على مدى أسبوعين .