نجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول ديوجو جوتا يحضر منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

ووصف جوتا تجربته في الحدث العالمي بالمميزة، وعلّق قائلاً: "الوجود هنا في النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو تجربة مميزة بالفعل. التنظيم الذي شاهدته وحجم الحدث مبهر، وفاق توقعاتي. ولطالما آمنت بإمكانات وتأثير الرياضات الإلكترونية، حتى قبل إنشاء فريقي الخاص، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية هو دليل على مدى تطور القطاع بشكل واضح". وأضاف النجم البرتغالي أن الاستثمار بهذا الشكل ووجود مثل هذه البنية التحتية هو ما يحتاج إليه القطاع ليستمر في النمو والوصول لجمهور واسع. وأوضح أنه متحمس لرؤية ما يحمله المستقبل للحدث العالمي وما سيقدمه للألعاب والرياضات الإلكترونية التنافسية.