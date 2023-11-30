في افتتاح جولة "الرياض إكسبو 2030".. الرياض والحزم "حبايب"

خيّم التعادلُ السلبي على مواجهة فريق الرياض الأول لكرة القدم، وضيفه الحزم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسمّاة بجولة "الرياض إكسبو 2030".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وشهد تألُّقًا لحارس الرياض "مارتن كمبانيا"، الذي تصدّى لأكثر من كرة خطرة للحزم.
وفي الشوط الثاني كان الرياض أفضل من الناحية الهجومية، لكن دقة الإنهاء لم تكن صائبة.
بتلك النتيجة بلغ الرياض النقطة الـ16، في المركز الـ12، وبقي الحزم في المركز الأخير بثماني نقاط فقط.