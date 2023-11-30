في افتتاح جولة "الرياض إكسبو 2030".. الرياض والحزم "حبايب"

خيّم التعادلُ السلبي على مواجهة فريق الرياض الأول لكرة القدم، وضيفه الحزم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسمّاة بجولة "الرياض إكسبو 2030".