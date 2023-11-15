شيرا: أندية سعودية كبيرة مهتمة بالتعاقد مع ريتشارليسون

كشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن اهتمام كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
وأفاد شيرا على حسابه الشخصي في منصة "إكس" بأن كبار الأندية السعودية، لديهم الرغبة في ضم مهاجم توتنهام خلال الفترة المقبلة.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن مسؤولي نادي الاتحاد حاولوا التعاقد مع ريتشارليسون آخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي، بعد فشل التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.
وانضم ريتشارليسون البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي توتنهام هوتسبير في يوليو 2022، قادمًا من إيفرتون الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2018.
وسبَق للاعب البرازيلي اللعبُ للعديد من الأندية أبرزها: فلومينينسي واتفورد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت".