غاياردو: لدينا الفرصة لحصد اللقب.. وحجازي يؤكد: كأس السوبر أحد أهدافنا فيما تبقى من الموسم

وقال المدرب الأرجنتيني: "فترة الإعداد كانت قصيرة، لكننا اعتدنا هذه التحديات في الأشهر الأخيرة، نحن جاهزون لمباراة الغد من أجل الفوز والعبور إلى النهائي، وأعتقد أن لدينا فرصة لحصد اللقب".