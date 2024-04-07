غاياردو: لدينا الفرصة لحصد اللقب.. وحجازي يؤكد: كأس السوبر أحد أهدافنا فيما تبقى من الموسم

أكد مارسيلو غاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد أنهم جاهزون لمباراة الغد، وأن لديهم الفرصة لحصد لقب كأس السوبر السعودي في نسخته العاشرة.
وستنطلق مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي يوم غد الاثنين في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، بمواجهة الاتحاد والوحدة على ملعب آل نهيان.
وجاء غاياردو المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي والذي يقام في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 8-11 أبريل الجاري.
وقال المدرب الأرجنتيني: "فترة الإعداد كانت قصيرة، لكننا اعتدنا هذه التحديات في الأشهر الأخيرة، نحن جاهزون لمباراة الغد من أجل الفوز والعبور إلى النهائي، وأعتقد أن لدينا فرصة لحصد اللقب".
وأضاف: "نعرف الوحدة جيداً والمباراة الأخيرة أمامهم في الدوري كانت صعبة، لكن مباراة الغد سيكون لها طابع خاص وعلينا أن نكون أكثر جاهزية".
وختم حديثه بالقول: "كلمة السر في المباراة الدفاع الجيد والمنظم ثم استغلال جميع الفرص التي تأتي".
بدوره قال المدافع المصري أحمد حجازي: "لقب السوبر أحد أهدافنا فيما تبقى من الموسم بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين وتحسين مركزنا في الدوري".
وتابع: "متحمسون للغاية للمباراة والفوز غداً، فريق الوحدة جيد وقوي وعمل مباريات قوية الفترة الأخيرة".