بعد تأييد 46 اتحاداً وطنياً.. "آل خليفة" تزكية ولاية جديدة لرئاسة الآسيوي

ظفر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، برسالة تأييد خطية من 46 اتحاداً وطنياً في الانتخابات المقبلة على رأس الاتحاد القاري، بحسب ما كشف عنه مصدر آسيوي رسمي لوكالة فرانس برس، الأحد.
وأضاف المصدر، أن حصول سلمان بن إبراهيم آل خليفة على رسالة دعم خطية موجهة من 46 اتحاداً من أصل 47 هو مؤشر لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية جديدة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات مطلع فبراير 2023، يُغلق باب تسمية المرشحين من قبل ثلاثة اتحادات منضوية على الأقل "في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية"، أي مطلع أكتوبر المقبل، بحسب نظام الترشح لمنصب رئيس الاتحاد.
وكان آل خليفة "57 عاماً" أعلن في 18 مايو الماضي عزمه الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة عام 2023، بعد انتخابه بالتزكية في 2019.
وانتخب سلمان آل خليفة في 2013 رئيساً للاتحاد الآسيوي لإكمال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس السابق القطري محمد بن همام، بعدما تغلب على الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي يوسف السركال، وأعيد انتخابه بالتزكية عام 2015 لولاية من أربعة أعوام، وكان من المتوقع أن ينافس في 2019 الإماراتي محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي، قبل أن يعلنا انسحابهما.