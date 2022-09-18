بعد تأييد 46 اتحاداً وطنياً.. "آل خليفة" تزكية ولاية جديدة لرئاسة الآسيوي

وانتخب سلمان آل خليفة في 2013 رئيساً للاتحاد الآسيوي لإكمال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس السابق القطري محمد بن همام، بعدما تغلب على الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي يوسف السركال، وأعيد انتخابه بالتزكية عام 2015 لولاية من أربعة أعوام، وكان من المتوقع أن ينافس في 2019 الإماراتي محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي، قبل أن يعلنا انسحابهما.