"بنزيما": أشعر بالسعادة في الاتحاد.. والفريق يريد الفوز بالألقاب وسيصبح أقوى

وعن توقعات بنزيما؛ للاتحاد هذا الموسم، قال :"أعتقد سيكون أفضل من العام الماضي، لدينا كرة قدم أفضل بكثير، وسنتمكّن من اللعب بشكلٍ جيد والفوز بالدوري، وهو أهم لقب للنادي والجماهير، إنهم يريدون الفوز بالألقاب مثلنا، وأنا هنا مع فريقي للفوز، حتى يكون الجميع واضحين بشأن ذلك".