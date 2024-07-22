"بنزيما": أشعر بالسعادة في الاتحاد.. والفريق يريد الفوز بالألقاب وسيصبح أقوى

أكّد الفرنسي كريم بنزيما؛ أنه يشعر بالسعادة في الاتحاد، وأن كل شيء هنا مختلف؛ لأنه فريق يريد الفوز بالألقاب ويشعر بالمسؤولية.
وقال بنزيما في تصريحات لصحيفة "الماركا": "لقد بدأنا الموسم التحضيري بأفضل طريقة ممكنة من حيث العمل، مع لاعبين جدّد ومدرب جديد، وبالطبع مع وجهات نظر أخرى مختلفة تتعلق بالمنافسة، ونحن الآن نعمل للموسم الجديد، وهذا هو المهم".
وتابع اللاعب الفرنسي: "هذا موسم مختلف، فهناك حافز كبير للقيام بالأشياء بشكلٍ جيدٍ، يتم الآن إنشاء فريق جيد، يصبح أقوى كل يوم وأشعر بتحسُّن كبير".
واستطرد كريم بنزيما؛ قائلاً: "لكي تكون بطلاً هنا، لن يكون الأمر سهلاً لأن الدوري معقّد، والفرق أصبحت أقوى وأفضل، فأصبح هناك منافسون أقوياء وجيدون جداً، لكن هذا الموسم أعتقد أنه يمكننا القيام بأشياء لطيفة جداً.
وأضاف مهاجم الاتحاد: "شيئًا فشيئًا، عامًا بعد عامٍ، يأتي مزيدٌ من اللاعبين وترتفع جودة كرة القدم قليلاً، وكل هذا يحوّل الدوري السعودي إلى بطولة مثيرة وأقوى وأعلى مستوى".
وعن توقعات بنزيما؛ للاتحاد هذا الموسم، قال :"أعتقد سيكون أفضل من العام الماضي، لدينا كرة قدم أفضل بكثير، وسنتمكّن من اللعب بشكلٍ جيد والفوز بالدوري، وهو أهم لقب للنادي والجماهير، إنهم يريدون الفوز بالألقاب مثلنا، وأنا هنا مع فريقي للفوز، حتى يكون الجميع واضحين بشأن ذلك".
وتحدث بنزيما؛ عن دوره في الفترة المقبلةـ موضحاً: "أعرف ما يجب عليّ فعله، لهذا السبب أستعد جيداً، لأكون في حالة جيدة وأتمكن من مساعدة زملائي في الفريق، وآمل أن أتمكن من الفوز بالألقاب هذا الموسم، وهذا هو هدفي وهدف جميع زملائي، فهناك كرة القدم والرغبة".