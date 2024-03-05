بينهم لاعبة الهلال "رنا الخطيب".. "لجنة الرقابة على المنشطات" توقِف 3 لاعبين

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، 3 قرارات تأديبية بحق ثلاثة لاعبين؛ نظرًا لتعاطيهم مواد محظورة رياضيًّا أثناء المنافسات الرياضية.
وكانت البداية بإصدار اللجنة قرارًا تأديبيًّا لإيقاف اللاعبة/ رنا الخطيب لاعبة كرة القدم بنادي الهلال لمدة سنتين.
وقالت اللجنة: بعد تحليل العينة تَبين وجود عناصر محظورة -أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها- في العينة، وهو الانتهاك 1- 2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.
وأضافت: المادة المحظورة هي sibutramine metabolite وهي من المجموعة "ع6" للمنبهات، وهي مواد محظورة رياضيًّا أثناء المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتقرر إيقاف الرياضية رنا الخطيب لاعبة كرة قدم بنادي الهلال عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 11/ 2/ 2024، وحظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وتكون العودة للتدريب خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم الأهلية.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة اليوم قرارًا تأديبيًّا لإيقاف اللاعب/ علي عسيري لاعب كرة القدم بنادي محايل لمدة أربع سنوات؛ بسبب احتواء عينته على مادة Amphetamine وهي من المجموعة "ع6" للمنبهات، وهي مواد محظورة رياضيًّا أثناء المنافسات الرياضية؛ وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتَقرر إيقاف اللاعب عن المشاركة في المنافسات داخليًّا وخارجيًّا لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 28/ 12/ 2023.
من ناحية ثانية، أصدرت اللجنة قرارًا تأديبيًّا لإيقاف اللاعب/ محمد حاوي حديدي لاعب كرة القدم بنادي الأمجاد لمدة أربع سنوات؛ بسبب احتواء عينته على مادة Amphetamine المحظورة.
وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أنه سيتم حرمان "حديدي" من المشاركة في المنافسات داخليًّا وخارجيًّا لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 20/ 12/ 2023.
يشار إلى أن تم منح الرياضيين الثلاثة الموقوفين كل الحقوق المتعلقة بالاستئناف استنادًا للمادة 13 من اللائحة، وتم إشعار اللاعبين الثلاثة والاتحاديْن السعودي والدولي لكرة القدم بهذه الإجراءات والعقوبات الصادرة بحقهم لاعتماد تنفيذها.