بينهم لاعبة الهلال "رنا الخطيب".. "لجنة الرقابة على المنشطات" توقِف 3 لاعبين

وقالت اللجنة: بعد تحليل العينة تَبين وجود عناصر محظورة -أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها- في العينة، وهو الانتهاك 1- 2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.