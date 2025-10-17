انطلاق مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم بالرياض

انطلقت اليوم (الجمعة) في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم، الذي يستضيفه الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس "فيفا" ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس جرافستروم، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية.