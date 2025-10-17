انطلاق مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم بالرياض

انطلقت اليوم (الجمعة) في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم، الذي يستضيفه الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس "فيفا" ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس جرافستروم، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية.
استُهل المؤتمر بكلمة ألقاها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رحّب فيها بالمشاركين، معربًا عن شكره للاتحاد السعودي على استضافة المؤتمر للمرة الثانية، بالتزامن مع حفل جوائز الاتحاد الآسيوي واجتماعات اللجان القارية.
وأكد الشيخ سلمان في كلمته حرص الاتحاد الآسيوي على مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة مع جميع أطراف اللعبة، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر الذي يجمع نخبة من أبرز قيادات كرة القدم في القارة والعالم.
كما ألقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو كلمة عبر الفيديو، هنّأ فيها المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى كأس العالم 2026، مشيدًا بما قدمته من أداء مميز في التصفيات، ومتمنيًا لها التوفيق في المونديال.
وأعرب إنفانتينو عن حماسه لاستضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم 2034، مؤكدًا أن الملايين حول العالم سيحظون بفرصة زيارة المملكة والتعرف على طبيعتها وثقافتها المميزة إلى جانب متابعة منافسات البطولة العالمية.
من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس "فيفا" ورئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي ياسر بن حسن المسحل عن سعادته باستضافة المملكة للمؤتمر للمرة الثانية، مهنئًا الفائزين في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، ومشيدًا بما حققوه من نجاحات خلال الفترة الماضية.
وأكد المسحل قوة الشراكة مع الاتحاد الآسيوي، مقدمًا شكره لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وفريق عمله على ما يقدمونه من رؤية طموحة تسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مسيرة التطوير والإبداع في كرة القدم الآسيوية.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر تقديم المدير الفني في الاتحاد الآسيوي آندي روكسبرغ عرضًا بعنوان "مهمة الاتحاد الآسيوي ليصبح الاتحاد الرائد عالميًا"، تلاه عرض من رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي عبدالعزيز العفالق تناول فيه رؤية الدوري السعودي ونهجه التطويري.
كما قدّم المدير التنفيذي للاستدامة الاجتماعية والبيئية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميكيلي أوفا عرضًا حول الأثر المجتمعي لكرة القدم، وتحدثت مستشارة الاتحاد الآسيوي دارلين هاريسون عن أهمية الثقافة في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل منظومة كرة القدم الآسيوية.
واختتم اليوم الأول بجلسة حوارية أدارها رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنتر إسحاق، بمشاركة رؤساء اتحادات اليابان والفلبين والأردن وأوزبكستان واتحاد أوقيانوسيا.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر (السبت) مشاركة الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور، والبروفيسور سايمون تشادويك، وإلكهان محمدوف من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب جلسة نقاشية جديدة يديرها وحيد كرداني نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لشؤون الاتحادات الأعضاء.