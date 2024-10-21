دوري أبطال الخليج لكرة القدم يعود للواجهة .. والاتفاق السعودي يدشن مشاركته بلقاء الرفاع البحريني

بعد توقف دام نحو 9 أعوام، تعود عجلة دوري أبطال الخليج لكرة القدم للدوران من جديد. وتنطلق منافسات النسخة الجديدة من البطولة غداً الثلاثاء، بمباريات الجولة الأولى في 22 و23 أكتوبر الجاري.
تنظم البطولة بنظام المجموعات من قبل اتحاد كأس الخليج العربي، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق.
يتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، والعكس، وتجرى المباراة النهائية في 25 أبريل المقبل.
تشهد الجولة الأولى أربع مواجهات قوية، تبدأ بلقاء دهوك العراقي وأهلي صنعاء اليمني، الثلاثاء، على ملعب دهوك، بينما يلتقي النصر الإماراتي وظفار العماني في المباراة الثانية للمجموعة الأولى على ملعب آل مكتوم.
في المجموعة الثانية، يلتقي العربي القطري مع القادسية الكويتي، الأربعاء، على ملعب الثمامة، ويستضيف الاتفاق السعودي نظيره الرفاع البحريني على ملعب نادي الاتفاق في اليوم ذاته.