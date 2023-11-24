"فابينيو":هناك أشياء إيجابية في مباراة الاتفاق بالرغم من التعادل

أكد البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان الاتحاد، أن هناك أشياء إيجابية حصل عليها فريقه، بالرغم من خروجه بالتعادل من ملعب الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.