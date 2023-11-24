"فابينيو":هناك أشياء إيجابية في مباراة الاتفاق بالرغم من التعادل

أكد البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان الاتحاد، أن هناك أشياء إيجابية حصل عليها فريقه، بالرغم من خروجه بالتعادل من ملعب الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال فابينيو عقب المباراة في لقاء تلفزيوني مع الناقل الرسمي للمسابقة "شبكة قنوات SSC": "أعتقد أن هناك أشياء إيجابية في المباراة، منها عودة شخصية الفريق، والعودة في النتيجة".
وأضاف: "التعادل لم يكن طموحنا في المباراة؛ إذ كنا نُمنِّي النفس بالنقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع الفِرق المتقدمة في جدول الترتيب، لكن سيناريو المباراة انتهى بالتعادل".
وتابع: "هذه أول مباراة لنا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، وتعرفنا فيها على طريقة لعبه من خلال تطبيق تعليماته المتمثلة بالضغط العالي على لاعبي الخصم، وزيادة الرتم العالي، واللعب بشراسة وقوة.. وهذا ما كان ينقصنا في الفترة الماضية".