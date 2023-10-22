في التصفيات الآسيوية المؤهّلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".. أخضر اليد يتجاوز محطة الإمارات

تمكّن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد من تحقيق فوزه الثالث في دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهّلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد تجاوزه منتخبَ الإمارات بنتيجة "22 - 21"، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023م، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات التي تُقام منافساتها على مجمع صالات الاتحاد القطري لكرة اليد.
وبهذه النتيجة رفع أخضرُ اليد رصيدَه إلى ستّ نقاط استمرّ بها في المركز الثالث، ومن المقرّر أن يواجه منتخب قطر بعد غد الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 عند الساعة 7:00 مساءً، في ختام مباريات دور المجموعات.