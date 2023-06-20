كاريمان أبو الجدايل تتبرَّع للمتحف الأولمبي بالزي الرسمي الذي شاركت به في أولمبياد "ريو 2016"

يُشار إلى أن كاريمان أبو الجدايل أول عداءة سعودية ضمن الألعاب الأولمبية لعام 2016 في ريو دي جانيرو، التي أقيمت في البرازيل، وحصلت على المركز السابع في (سباق المئة متر جري)، قبل أن تتجه إلى رياضة التجديف عام 2019.