النجم البرازيلي استمتع بوقته وآزر الفرق البرازيلية.. نيمار يتجه للتشجيع في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

شهد مساء السبت تواجد النجم البرازيلي العالمي ولاعب نادي الهلال السعودي نيمار في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي، وحضوره لمنافسات الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسخته الأولى المُقامة في المملكة على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب يمثلون ما يزيد عن 500 ناد من النخبة على المستوى الدولي يتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار.