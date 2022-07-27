منتخب الجزائر يفوز على منتخب ليبيا ويتأهل إلى الدور ربع النهائي

تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-1 في ختام مباريات المجموعة الثالثة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.