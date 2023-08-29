"رومانو": مصير صفقة "غراي" لاعب إيفرتون في يد إدارة الشباب الجديدة

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عن أن صفقة الإنجليزي ديماراي غراي، لاعب إيفرتون الإنجليزي، أصبحت الآن في عهدة مجلس إدارة الشباب الجديد.
وأشار رومانو على حسابه الشخصي عبر موقع "إكس"، إلى أن الصفقة كانت على وشك الانتهاء بين جميع الأطراف قبل التغييرات في إدارة النادي خلال الأيام الماضية.
وأفاد رومانو الذي يعمل في أخبار انتقالات اللاعبين، بأن شروط الصفقة يظل متفقًا عليها من قِبَل الأندية واللاعبين؛ حيث إن الأمر الآن بِيَد مجلس الإدارة الجديد إذا كانوا يريدون إكمال التوقيع.
وانضم ديماراي غراي البالغ من العمر 26 عامًا، إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي، في يوليو 2021، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.
وبدأ اللاعب الإنجليزي مسيرته الكروية في 2013 مع نادي برمنغهام سيتي، حتى انتقل إلى ليستر سيتي الإنجليزي في 2016، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو.