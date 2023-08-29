"رومانو": مصير صفقة "غراي" لاعب إيفرتون في يد إدارة الشباب الجديدة

وأفاد رومانو الذي يعمل في أخبار انتقالات اللاعبين، بأن شروط الصفقة يظل متفقًا عليها من قِبَل الأندية واللاعبين؛ حيث إن الأمر الآن بِيَد مجلس الإدارة الجديد إذا كانوا يريدون إكمال التوقيع.