سهام الاتفاق تخطف الذهب في أولى مشاركات الموسم الرياضي

من جانبه عبّر فارس الحربي صاحب الميدالية الذهبية، عن فرحته قائلًا: "لله الحمد تمكّنت من تحقيق المركز الأول بفئة الشباب للسهم الأسود في أولى بطولات الموسم الرياضي للاتحاد السعودي، وجاء هذا التحقيق بعد التدريب المستمرّ والمتابعة من قِبل المدرب حيدر الغامدي، ولا ننسى جهود الطاقم الإداري".