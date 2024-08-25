سهام الاتفاق تخطف الذهب في أولى مشاركات الموسم الرياضي

حقّق فريقُ الاتفاق للسهام ذهبية وبرونزية فئة الشباب في بطولة الصالات المغلقة الأولى، والتي أُقيمت على صالة النادي العربي بالقصيم.
وحقّق الميداليةَ الذهبيةَ اللاعبُ فارس الحربي، فيما حقّق البرونزيةَ اللاعبُ بدر عبد الهادي.
من جانبه عبّر فارس الحربي صاحب الميدالية الذهبية، عن فرحته قائلًا: "لله الحمد تمكّنت من تحقيق المركز الأول بفئة الشباب للسهم الأسود في أولى بطولات الموسم الرياضي للاتحاد السعودي، وجاء هذا التحقيق بعد التدريب المستمرّ والمتابعة من قِبل المدرب حيدر الغامدي، ولا ننسى جهود الطاقم الإداري".
وأضاف: "لا زلنا في بداية الموسم، وسوف نستمرّ على نفس الوتيرة والتجهيزات لتحقيق المزيد من الإنجازات".
ومن جهته أبدى مدربُ الفريق حيدر الغامدي سعادتَه بتحقيق الميداليات في أولى منافسات اتحاد اللعبة، مشيرًا إلى أنّ اجتهاد اللاعبين وانضباطهم في التمرين وتوجيهات ودعم إدارة الألعاب المختلفة كان له دور كبير خلف تحقيق هذه الميداليات.
وأكّد "الغامدي" أنّ هدف سهام الاتفاق هذا الموسم تتويج كافة اللاعبين واللاعبات بالميداليات المختلفة.