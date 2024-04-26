"مزيفة ومقلدة".. ضبط 3 شحنات تنتهك حقوق شعار العلامة التجارية لنادي الاتحاد

كشف نادي الاتحاد عن ضبط ثلاث شحنات تحمل ملابس بها العلامة التجارية لشركة النادي تـم وضعها بطريقة مزيفة ومقلدة، كانت في طريقها للدخول للمملكة العربية السعودية عبر المنافذ الجمركية في جسر الملك فهد وميناء نيوم.
وقال النادي في بيان: "في إطار الجهود المبذولة بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية وشركة نادي الاتحاد في سبيل حماية وإنفاذ حقوق العلامة التجارية للشركة، قامت إدارة إنفاذ العلامة التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية بضبط ثلاث شحنات عبر المنافذ الجمركية في جسر الملك فهد وميناء نيوم، تحمل ملابس بها العلامة التجارية لشركة نادي الاتحـاد تـم وضعها بطريقة مزيفة ومقلدة".
وأضاف البيان: "شكر الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد السيد دومينجوس أوليفيرا الهيئـة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على جهودهما وإسهامهما في القضاء على جريمة الغش التجاري وتعاونهما الدائم مع شركة نـادي الاتحاد في كشف انتهاك العلامة التجارية للشركة.
وتابع البيان: "مؤكدًا الاستمرار في ملاحقة أي جهة أو منشأة تقوم بانتهاك العلامة التجارية للشركة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في رصد المخالفات عبر المنافذ الجمركية أو المنشآت التجارية أو المتاجر الإلكترونية؛ وذلك بهدف حفـظ حقوق الشركـة ومنع استغلالها دون وجه حق بما يضر بمصالح شركة نادي الاتحـاد وشركائها التجاريين.