"مزيفة ومقلدة".. ضبط 3 شحنات تنتهك حقوق شعار العلامة التجارية لنادي الاتحاد

وتابع البيان: "مؤكدًا الاستمرار في ملاحقة أي جهة أو منشأة تقوم بانتهاك العلامة التجارية للشركة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في رصد المخالفات عبر المنافذ الجمركية أو المنشآت التجارية أو المتاجر الإلكترونية؛ وذلك بهدف حفـظ حقوق الشركـة ومنع استغلالها دون وجه حق بما يضر بمصالح شركة نادي الاتحـاد وشركائها التجاريين.