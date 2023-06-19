الخليج يتعاقد مع حمد العبدان

وبدأ العبدان مشواره مع الكرة في نادي الهلال قبل أن يرحل إلى الحزم ويتجه بعدها إلى الخليج في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، إذ شارك في 1083 دقيقة خلال 23 مباراة في دوري روشن السعودي للمحترفين.