الخليج يتعاقد مع حمد العبدان

أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة علاء الهمل إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط حمد العبدان بصفقة انتقال حر لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم المقبل دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وكان العبدان قد مثل الخليج في الموسم الماضي بنظام الإعارة قادمًا من فريق الحزم وقدم مستويات مميزة مع الفريق أسهم من خلالها مع المجموعة في البقاء بدوري روشن السعودي.
وبدأ العبدان مشواره مع الكرة في نادي الهلال قبل أن يرحل إلى الحزم ويتجه بعدها إلى الخليج في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، إذ شارك في 1083 دقيقة خلال 23 مباراة في دوري روشن السعودي للمحترفين.