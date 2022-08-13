4 أندية تُنافس "النصر" على الإسباني "ألفارو غونزاليس"

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك العديد من الأندية، أبدت هي الأخرى اهتمامًا بالتعاقد مع غونزاليس مثل: نادي فالنسيا الإسباني، بشيكتاش، غلطة سراي التركيين، أولمبياكوس اليوناني خلال الموسم الجديد.