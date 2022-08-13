4 أندية تُنافس "النصر" على الإسباني "ألفارو غونزاليس"

كشفت تقارير إعلامية، أن المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس اللاعب السابق لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، لا يزال يحظى باهتمام كبير من نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك العديد من الأندية، أبدت هي الأخرى اهتمامًا بالتعاقد مع غونزاليس مثل: نادي فالنسيا الإسباني، بشيكتاش، غلطة سراي التركيين، أولمبياكوس اليوناني خلال الموسم الجديد.
وكشف موقع "footmercato" الفرنسي في وقت سابق، أن مدرب النصر الفرنسي رودي غارسيا؛ هو الذي يتفاوض بنفسه مع غونزاليس لإحضاره لتدعيم مركز قلب الدفاع للموسم الجديد، واللاعب لم يقرر بعد.
وانتهى عقد اللاعب الحر مع نادي أوليمبيك مارسيليا في أول أغسطس الجاري، الذي انضم إليه في 2020، قادمًا من نادي فياريال.