"ريال بيتيس" يبحث عن بديل للفرنسي "فقير" بعد اقترابه من الدوري السعودي

وأشارت تقارير صحفية فى وقت سابق إلى أنه من المرجح أن يغادر فقير ناديه الإسباني بعد نهاية هذا الموسم، خاصة بعد تداول أنباء عن رغبة ناديه في بيع عقده الصيف المقبل.