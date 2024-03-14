"ريال بيتيس" يبحث عن بديل للفرنسي "فقير" بعد اقترابه من الدوري السعودي

بدأت إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، البحث عن لاعب بديل للفرنسي نبيل فقير لاعب وسط الفريق الذي اقترب من الانضمام إلى دوري المحترفين السعودي.
وتفصيلاً، أفادت صحيفة "masfichajes" بأن اللاعب الفرنسي الذي تلقى العديد من العروض السعودية خلال الفترة الماضية، يبدو أنه اقتنع كثيراً باللعب بالدوري السعودي .
وأشارت تقارير صحفية فى وقت سابق إلى أنه من المرجح أن يغادر فقير ناديه الإسباني بعد نهاية هذا الموسم، خاصة بعد تداول أنباء عن رغبة ناديه في بيع عقده الصيف المقبل.
وسبق أن ذكرت تقارير أن ناديي النصر والهلال يتنافسان بقوة للتعاقد مع نبيل فقير صاحب الـ30 عاماً، حيث تواصل الناديان مع وكيل اللاعب لبحث الأمر.