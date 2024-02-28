"الانضباط" توقف البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مباراة واحدة

وذكرت مصادر إعلامية أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبت من النجم البرتغالي تقديم إفادة رسمية على خلفية الشكوى المقدمة ضده من قِبل إدارة نادي الشباب، وتسلَّمت اللجنة الإفادة الرسمية من قِبل كريستيانو رونالدو قبل المهلة النهائية التي حددتها، في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأربعاء.