"الانضباط" توقف البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مباراة واحدة

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، مباراة واحدة؛ بسبب تصرفه المشين في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.
وتفصيلاً، قام رونالدو بالخروج عن النص بتصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب، عقب مباراة الفريقين في الجولة الـ21 من دوري روشن للمحترفين؛ ما دفع إدارة الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجم البرتغالي البالغ من العمر 39 عامًا وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب (3-2).
"ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو للمادة (57-1) من لائحة الانضباط والأخلاق.
-إيقاف لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.
- إلزام لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال لنادي الشباب، تُمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى".
وذكرت مصادر إعلامية أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبت من النجم البرتغالي تقديم إفادة رسمية على خلفية الشكوى المقدمة ضده من قِبل إدارة نادي الشباب، وتسلَّمت اللجنة الإفادة الرسمية من قِبل كريستيانو رونالدو قبل المهلة النهائية التي حددتها، في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأربعاء.
وأوضحت المصادر أن صاحب الـ39عامًا رفض في إفادته الاتهام الموجَّه إليه بأدائه حركة مشينة أمام جماهير نادي الشباب؛ إذ تضمنت إفادته: "أحترم كل الأندية. والحركة الصادرة في اللقطة تُعبِّر عن القوة والانتصار، وليست مشينة، واعتدنا عليها في أوروبا".