بطولة أمم أفريقيا: غدًا انطلاق ثمن النهائي بصدامات قوية

تعود الإثارة غدًا السبت مع انطلاق مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.
ويشهد دور ثمن النهائي مواجهات مرتقبة بين منتخبات عريقة في تاريخ البطولة، وأخرى تسعى لمواصلة مفاجآتها، وسط ترقب جماهيري كبير داخل القارة الأفريقية وخارجها.
وتنطلق مباريات دور الـ16 بعد تأهل أبرز المنتخبات في القارة، حيث تسعى المغرب، الدولة المستضيفة، إلى التتويج باللقب الغائب عن خزائنها منذ نصف قرن، عندما تواجه منتخب تنزانيا. كما يلتقي منتخب الجزائر بنظيره الكونغو الديمقراطية، فيما تبدو مهمة منتخبي مصر وتونس معقولة نسبيًا لتجاوز عقبة بنين ومالي على التوالي، في حين تبدو مهمة المنتخب السوداني أكثر تعقيدًا عندما يواجه منتخب السنغال، أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب القاري.
وتُقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الحالي، على أن تُلعب مباريات ربع النهائي يومي 9 و10 من الشهر نفسه، ونصف النهائي يوم 14 يناير، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 18 يناير، بعد يوم واحد من مباراة تحديد المركز الثالث.
يواجه منتخب السنغال نظيره السوداني على الملعب الكبير في طنجة، عند تمام الساعة السابعة مساءً.
وتلتقي تونس مع مالي على ملعب محمد الخامس، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
يواجه منتخب المغرب، المستضيف، نظيره التنزاني على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، عند الساعة السابعة مساءً.
كما تلتقي جنوب أفريقيا مع الكاميرون على ملعب البريد في الرباط، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
تلاقي مصر منتخب بنين على الملعب الكبير في أغادير، عند تمام الساعة السابعة مساءً.
وتواجه نيجيريا منتخب موزمبيق على المركب الرياضي في فاس، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
تلعب الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية على الملعب الأولمبي في الرباط، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.
وتُختتم مباريات دور ثمن النهائي بمواجهة كوت ديفوار مع بوركينا فاسو على الملعب الكبير في مراكش، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.