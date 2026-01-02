بطولة أمم أفريقيا: غدًا انطلاق ثمن النهائي بصدامات قوية

وتنطلق مباريات دور الـ16 بعد تأهل أبرز المنتخبات في القارة، حيث تسعى المغرب، الدولة المستضيفة، إلى التتويج باللقب الغائب عن خزائنها منذ نصف قرن، عندما تواجه منتخب تنزانيا. كما يلتقي منتخب الجزائر بنظيره الكونغو الديمقراطية، فيما تبدو مهمة منتخبي مصر وتونس معقولة نسبيًا لتجاوز عقبة بنين ومالي على التوالي، في حين تبدو مهمة المنتخب السوداني أكثر تعقيدًا عندما يواجه منتخب السنغال، أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب القاري.