"محمود تريزيجيه" مطلوب في "الأهلي" و"الاتحاد"

ووفقًا للصحيفة التركية فإن تريزيجيه يفاضل بين العرضين السعوديين، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري يقترب من مرحلة الاتفاق مع الأهلي، وأن المفاوضات مع ناديه طرابزون سبور ما زالت مستمرة.