"محمود تريزيجيه" مطلوب في "الأهلي" و"الاتحاد"

كشفت صحيفة "haber7" التركية، عن تلقي المصري محمود تريزيجيه لاعب نادي طرابزون سبور التركي، عروضًا من ناديي الاتحاد والأهلي، لكسب خدماته بالموسم المقبل.
ووفقًا للصحيفة التركية فإن تريزيجيه يفاضل بين العرضين السعوديين، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري يقترب من مرحلة الاتفاق مع الأهلي، وأن المفاوضات مع ناديه طرابزون سبور ما زالت مستمرة.
ويلعب المحترف المصري، في مركز الجناح الأيمن ، لنادي طرابزون سبور منذ يوليو 2022، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 10.50 ملايين يورو .
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، كما نجح الأهلي في العودة من جديد إلى منافسات دوري روشن بعد تصدره دوري "بلو" .