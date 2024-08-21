"المسعد": سنحتفل 11 ديسمبر بفوزنا باستضافة كأس العالم 2034

استعرض وكيل وزارة الرياضة عبدالعزيز المسعد خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي من وزارة الرياضة، آخر التحديثات التي تخص الأمور المالية للأندية السعودية وطلبات العقود والانتقالات حتى الآن.
وذكر أن أندية الصندوق لها تنظيمات ولوائح خاصة بها، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة لها علاقة بالمؤسسة غير الربحية فقط.
وقال "المسعد": طلبات الأندية إلى لجنة الاستدامة المالية يجب أن تستوفي كل الشروط الموضوعة لكي تُقبل.
من جانبه، قال وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام عادل الزهراني: سنحتفل يوم 11 ديسمبر بفوزنا باستضافة كأس العالم 2034.