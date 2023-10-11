بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 400م.. أمير منطقة جازان يستقبل العدّاء "يوسف مسرحي"

استقبل الأميرُ محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة، اليوم؛ العدّاءَ السعودي "يوسف مسرحي"، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 400م، ضمن بطولة دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو الصينية.