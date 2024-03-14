"نيوكاسل" يستهدف "مانشيني" مدرب المنتخب السعودي لقيادة الفريق بالموسم المقبل

وضعت إدارةُ نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الإيطالي "روبرتو مانشيني" مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، كخيار محتمل لتدريب الفريق بالموسم المقبل.
وفي التفاصيل: أفاد موقع "football transfers" بأن مسؤولي النادي الإنجليزي وقع اختيارهم على "مانشيني" كهدف محتمل بدلًا من "إيدي هاو" المدرب الحالي للفريق هذا الصيف.
وأشار الموقع إلى أنّ المدرب الإيطالي يتمتّع بسجل تدريبي مثير للإعجاب، خاصة فيما يتعلّق بألقاب الدوري؛ مما يجعله احتمالًا قويًّا ومرغوبًا فيه من قبل مالكي نيوكاسل.
وسبق أن أبدى مسؤولو نادي تشيلسي أيضًا اهتمامَهم بمدرب المنتخب السعودي لخلافة "ماوريسيو بوتشيتينو" الذي ينتهي عقده مع تشيلسي في صيف 2025.
كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن تعاقده رسميًّا مع روبرتو مانشيني "59 عامًا"، في أغسطس الماضي بعقد حتى عام 2027.