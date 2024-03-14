"نيوكاسل" يستهدف "مانشيني" مدرب المنتخب السعودي لقيادة الفريق بالموسم المقبل

وأشار الموقع إلى أنّ المدرب الإيطالي يتمتّع بسجل تدريبي مثير للإعجاب، خاصة فيما يتعلّق بألقاب الدوري؛ مما يجعله احتمالًا قويًّا ومرغوبًا فيه من قبل مالكي نيوكاسل.