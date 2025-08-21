"MBC أكشن" و"شاهد" تعرضان مباريات الدوري الألماني لكرة القدم حصريًا على الهواء مباشرةً

وكان الدوري الألماني لكرة القدم Bundesliga قد أشار في بيانٍ صحفي صادرٍ عنه إلى "أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية النمو العالمية التي ينتهجها، وفي سياق سعيه لتحقيق أكبر قدر من التغطية والانتشار في منطقة يحظى فيها الدوري الألماني بقاعدة جماهيرية سريعة النمو، وتصل ضمنها التغطية الإعلامية الأسبوعية لقنوات MBC إلى أكثر من 150 مليون منزلًا على امتداد العالم العربي. وبذلك بات الدوري الألماني اليوم يُمثّل أحد أبرز ركائز العروض الرياضية التي توفرها MBC لجمهورها، وذلك بصفته أول دوري أوروبي ممتاز تقوم المجموعة ببثّ جميع مبارياته على الهواء مباشرةً".