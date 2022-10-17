رئيس اتحاد القدم "المسحل": هدفنا في كأس العالم الظهور بشكل يعكس التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم السعودية

قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن توثيق تاريخ البطولات سيرى النور قريبًا، وبطريقة وآلية تُرضي الجميع، مشيرًا إلى أنه سيتم توثيق البطولات منذ وقت نشأة كرة القدم في السعودية، وليس من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأكد المسحل أن الهدف الرئيسي بالنسبة للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 الظهور بشكل يعكس التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم السعودية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بنتائجها وظروفها مهما حصل، لكنهم يستعدون بشكل جيد للحدث العالمي. مفيدًا بأن الباب لا يزال مفتوحًا أمام اللاعبين للانضمام إلى قائمة المنتخب قبل الموعد النهائي في 14 نوفمبر.
جاء ذلك خلال حديث المسحل لوسائل الإعلام قبل مغادرة بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الاثنين إلى مدينة أبو ظبي العاصمة الإماراتية؛ للبدء في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق نوفمبر المقبل.