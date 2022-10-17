رئيس اتحاد القدم "المسحل": هدفنا في كأس العالم الظهور بشكل يعكس التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم السعودية

وأكد المسحل أن الهدف الرئيسي بالنسبة للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 الظهور بشكل يعكس التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم السعودية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بنتائجها وظروفها مهما حصل، لكنهم يستعدون بشكل جيد للحدث العالمي. مفيدًا بأن الباب لا يزال مفتوحًا أمام اللاعبين للانضمام إلى قائمة المنتخب قبل الموعد النهائي في 14 نوفمبر.