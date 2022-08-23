لمدة 4 سنوات.. تمديد اتفاقية التعاون بين رابطة دوري المحترفين وشركة ألعاب الفيديو

في المقابل، أبدى جيمس سالمون، مدير التسويق في EA SPORTS FIFA™ إعجابه بالاحترافية التي انتهت إليها الاتفاقية، وقال: "نحن سعيدون جداً بتمديد العلاقة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مما سيسمح لنا باستمرار تقديم تجارب تفاعلية لعشاق الدوري، ونتطلع نحو استمرار لعب الجمهور السعودي بفرقه المفضلة في فيفا 23 وما بعدها."