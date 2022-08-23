لمدة 4 سنوات.. تمديد اتفاقية التعاون بين رابطة دوري المحترفين وشركة ألعاب الفيديو

مدّد الشريكان، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مع EA SPORTS™، اتفاقية الترخيص والشراكة بينهما لمدة 4 مواسم إضافية، حتى العام 2026.
من ناحيته، عبّر عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، عن سعادته بتمديد العقد الحصري للدوري السعودي للمحترفين في ألعاب الفيديو الشهيرة لكرة القدم، مع التنامي المُلفت لأعداد هواة اللعبة التفاعلية في المملكة ومنطقة الخليج العربي عامة.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جملة التعاقدات التي تتجه الرابطة إلى إتمامها قبل وأثناء الموسم الرياضي 2022-2023 وفقًا لخطة طموحة للارتقاء بمستوى عائدات الدوري الأبرز عربيًا وآسيويًا على المدى القصير والمتوسط.
في المقابل، أبدى جيمس سالمون، مدير التسويق في EA SPORTS FIFA™ إعجابه بالاحترافية التي انتهت إليها الاتفاقية، وقال: "نحن سعيدون جداً بتمديد العلاقة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مما سيسمح لنا باستمرار تقديم تجارب تفاعلية لعشاق الدوري، ونتطلع نحو استمرار لعب الجمهور السعودي بفرقه المفضلة في فيفا 23 وما بعدها."
وستتوفر EA SPORTS FIFA 23 حول العالم بتاريخ 30 سبتمبر، وستقدم مزايا عديدة وتحديثات جديدة مثل الجيل القادم من تقنية HyperMotion2 للارتقاء بمستوى اللعب في كل لحظة على أرض الملعب وأكثر.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن تتضمن اللعبة 300 شريك مُرخص ما يمنح اللاعبين خيار اللعب بأكثر من 19 ألف لاعب ولاعبة من 700 فريق مختلف في 100 ملعب وأكثر من 30 دوريًا من جميع أنحاء العالم.
يشار إلى فيفا 23 بوصفها الوجهة المثالية للعب البطولات العالمية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البوندسليغا وغيرها من البطولات العالمية.
وللمرة الأولى في تاريخ السلسلة، ستتاح للجماهير أيضًا فرصة لعب بطولات كأس العالم للرجال والسيدات في لعبة فيفا 23 نفسها، إذ تجمع بين كأس العالم في قطر 2022 وكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023، ضمن تفاصيل أخرى فريدة سيتم الكشف عنها لاحقاً.