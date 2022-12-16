في مباراة ماراثونية.. أبها يخطف فوزًا قاتلًا من أمام الطائي

خطف فريق أبها فوزًا قاتلًا من أمام ضيفه الطائي بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها لحساب منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023.