في مباراة ماراثونية.. أبها يخطف فوزًا قاتلًا من أمام الطائي

خطف فريق أبها فوزًا قاتلًا من أمام ضيفه الطائي بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها لحساب منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023.
بادر الضيوف لافتتاح التسجيل عن طريق الجزائري أمير سعيود بعد أن قدم مجهود فردي مميز قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرّت في سقف المرمى عند الدقيقة 75.
فرحة فريق الطائي لم تستمر طويلًا سوى 6 دقائق؛ حيث تمكّن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عبر التونسي سعد بقير الذي صوب تسديدة جميلة عجز الحارس البرازيلي فيكتور براغا من التصدي لها.
ونجح صالح العمري لاعب أبها بخطف هدفًا قاتلًا في الوقت المحتسب بدل من ضائع، وبالتحديد في الدقيقة (90+5) حينما تابع عرضية أوروش ماتيتش برأسه في الشباك.
وشهدت المباراة طرد لاعب الطائي أمير سيعود بعد تدخله العنيف على صالح العمري لم يتوانَ الحكم خالد الطريس من إشهار البطاقة الحمراء وذلك في الدقيقة (90+11).
بهذه النتيجة رفع فريق أبها رصيده إلى 13 نقطة وضعته بالمركز الثامن، بينما توقف الرصيد النقطي لفريق الطائي عند 15 نقطة احتل من خلالها المركز السابع.