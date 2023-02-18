الهلال يؤدي مرانه الأخير قبل التوجه إلى قطر.. و"ديلغادو" يشارك بالتدريبات الجماعية

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، وصيف بطل العالم، عصر اليوم السبت، مرانه الأخير في مقر النادي، قبيل المغادرة إلى "قطر" مساء اليوم؛ استعدادًا لمواجهة "شباب الأهلي الإماراتي"، مساء يوم الاثنين ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.