"فيصل بن بندر" رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية

وجددّت الجمعية العمومية ثقتها في الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيساً للاتحاد، مع انتخاب كل من الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان "الإمارات" النائب الأول، و حسين الكوهجي "البحرين" نائبًا، وشريف عبدالباقي "مصر" نائبًا، و ماهر السرولي "تونس" نائبًا.