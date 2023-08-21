"فيصل بن بندر" رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية

قام رؤساء الاتحادات العربية للرياضات الإلكترونية بتزكية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيساً لمجلس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية لدورة ثانية، وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد والتي عقدت بالتزامن مع احتضان المملكة للدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية في الفترة من 18 – 20 أغسطس.
وجددّت الجمعية العمومية ثقتها في الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيساً للاتحاد، مع انتخاب كل من الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان "الإمارات" النائب الأول، و حسين الكوهجي "البحرين" نائبًا، وشريف عبدالباقي "مصر" نائبًا، و ماهر السرولي "تونس" نائبًا.
كما يشمل المجلس عضوية كل من: الأمير عمر بن الفيصل "الأردن"، و علاء التومي "ليبيا"، وعبدالله العلي "الكويت"، ومحمد عمرو "لبنان"، وعبدالله محمد "الصومال".. وتركي الفوزان "السعودية" أميناً عاماً للمجلس.
من جانبه قال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية : "نسعى بهذا الاجتماع أن ندفع بدولنا العربية نحو المقدمة في قطاع الرياضات الإلكترونية، وأن تكون من خلال احترافيتها مضرب مثل في أرجاء العالم، وأن نصل بجوهرتنا الفعلية "اللاعب العربي" إلى كبرى محافل الرياضات الإلكترونية العالمية".
واختتم الأمير فيصل: "نهدف من خلال جمعنا هذا أن نُمكّن العرب الشغوفين بالرياضات الإلكترونية وأن نصنع لهم قطاعًا يوافق تطلعاتهم، حيث نمتلك جميع المؤهلات لريادة قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي، بوجود اللاعب الموهوب، واهتمام القيادات، وعمل نخبة المسؤولين الذين يسعون باستمرار لتحقيق المستهدفات وترجمة الأحلام على أرض الواقع".