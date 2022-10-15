الخميس المقبل الأخضر الأولمبي يدشن معسكر الإمارات استعدادًا لبطولة غرب آسيا

يدشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، يوم الخميس القادم، معسكره الإعدادي في الإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر، استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 المقرر إقامته في الثاني من نوفمبر المقبل في مدينة جدة.
ويشارك في البطولة 7 منتخبات بعد اعتذار المنتخبات اليمني والعراقي وهي: السعودية (المستضيف)، البحرين، سوريا، عمان، قطر، الكويت، لبنان.. وستوزع المنتخبات المشاركة على مجموعتين بواقع ٤ منتخبات في مجموعة، و٣ في مجموعة، تلعب فيما بينها الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.
وكان المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري قد استدعى (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، رائد أزيبي، محمد العبسي، أسامة المرمش، بندر درويش، محمد اليامي، مشعل الصبياني، نواف المطيري، ريان حامد، حمد السياف، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، محمد أبو الشامات، فيصل الغامدي، زياد الجهني، سعد الناصر، محمد القحطاني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، هزاع الغامدي، خليل العبسي، ريان البلوشي، تركي المطيري، محمد مران.
الجدير بالذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 ستقام خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة.
ومن المقرر أن تُجرى مراسم القرعة يوم الخميس المقبل.