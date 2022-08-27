أخضر الطائرة يواجه باكستان في البطولة الآسيوية.. و"سنان" يتألق في التحكيم

يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب غداً الأحد مواجهته مع نظيره منتخب باكستان ضمن تحديد المراكز من الـ 8 إلى 12 في البطولة الآسيوية للـ 21 لكرة الطائرة، وذلك على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة في مجمع مدينة عيسى الرياضية، عند الساعة الـ 11.30 صباحاً .
يدخل الأخضر لقاء الغد وهو يعاني من كثرة الإصابات التي أثرت بشكل كبير على مستوى المنتخب، ومن المتوقع غياب كل من حسن الكعيبي ومروان هوساوي اللذان يعتبران القوة الضاربة بالفريق، ويسعى مدرب المنتخب التونسي محمد بن علي الشيخ لتوليف التشكيلة المثالية التي سيلعب بها وتعويض غياب اللاعبين المؤثرين وتحقيق مركز متقدم في البطولة الآسيوية.
قدم الحكم السعودي الدكتور هاني سنان مستوى متميزًا خلال مشاركته في قيادة العديد من المباريات القوية في البطولة الآسيوية، وشارك في تحكيم 4 مباريات في الدور التمهيدي وتايلند والعراق والصين وتايلند في دور الـ 8.