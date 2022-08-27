أخضر الطائرة يواجه باكستان في البطولة الآسيوية.. و"سنان" يتألق في التحكيم

يدخل الأخضر لقاء الغد وهو يعاني من كثرة الإصابات التي أثرت بشكل كبير على مستوى المنتخب، ومن المتوقع غياب كل من حسن الكعيبي ومروان هوساوي اللذان يعتبران القوة الضاربة بالفريق، ويسعى مدرب المنتخب التونسي محمد بن علي الشيخ لتوليف التشكيلة المثالية التي سيلعب بها وتعويض غياب اللاعبين المؤثرين وتحقيق مركز متقدم في البطولة الآسيوية.