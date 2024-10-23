في العاصمة الرياض.. مركز التحكيم الرياضي السعودي يشارك في الندوة العلمية للقانونيين في مجال مكافحة المنشطات

يشارك مركز التحكيم الرياضي السعودي في الندوة العلمية للقانونيين في مجال مكافحة المنشطات، التي ستعقد في الرياض، العاصمة السعودية، على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، بتنظيم من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وفقًا لما نُشر في حسابه الرسمي اليوم الأربعاء.
وتأتي مشاركة المركز عبر وفد يمثله الدكتور محمد باصم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي سيلقي كلمة خلال اليوم الأول من الندوة التي تحمل عنوان «القانون الرياضي بالمملكة ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي فيه».
يُذكر أن المشاركة في الندوة تأتي ضمن سلسلة من المشاركات المستمرة للمركز في المحافل القانونية، التي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال القانون الرياضي.