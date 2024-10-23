في العاصمة الرياض.. مركز التحكيم الرياضي السعودي يشارك في الندوة العلمية للقانونيين في مجال مكافحة المنشطات

يشارك مركز التحكيم الرياضي السعودي في الندوة العلمية للقانونيين في مجال مكافحة المنشطات، التي ستعقد في الرياض، العاصمة السعودية، على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، بتنظيم من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وفقًا لما نُشر في حسابه الرسمي اليوم الأربعاء.