برناردو سيلفا يفتح الباب أمام انتقاله للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مثير في إمكانية انتقال برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي ، للعب في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، فتح الباب أمام فرصة انتقاله إلى الدوري السعودي.
وأضافت الصحيفة أن انتقال برناردو سيلفا سيجعل الدوري السعودي، منافسًا قويًا للدوريات الأوروبية، بعد أكثر من صفقة قوية على رأسهم بنزيما وكانتي.
وألمحت إلى أن برناردو سيلفا، المتوج بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، سيحزم حقائبه ويترك النخبة الأوروبية من أجل اللعب في السعودية.
ونوهت أن المملكة العربية السعودية واصلت رفع الرهان في الميركاتو الصيفي الحالي بالمنافسة القوية على ضم أبرز نجوم العالم.