أزمة "الجوهرة" تتفاقم وتهدّد الأهلي بسبب تعارض مواعيد المباريات.. وجمهور القلعة يطالب بالدعم

المباراة مقرر لها أن تُقام باستاد "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة؛ وهو الملعب نفسه الذي سيستضيف لقاء الاتحاد والوحدة، يوم 15 من الشهر نفسه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ونظراً لأن الاتحاد الآسيوي يجب أن يتسلم أي ملعب، قبل المباراة بـ 48 ساعة؛ أصبح لزاماً تحويل أحد اللقاءين "الأهلي وبيرسبوليس" أو "الاتحاد والوحدة"، إلى استاد آخر.