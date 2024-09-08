أزمة "الجوهرة" تتفاقم وتهدّد الأهلي بسبب تعارض مواعيد المباريات.. وجمهور القلعة يطالب بالدعم

قبل أيامٍ من انطلاقة مباراة الأهلي السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة النخبة الآسيوية، والمقرر لها يوم 16 سبتمبر 2024؛ يعيش الأهلي أزمة قوية؛ قد تهدّد وجوده في البطولة.
المباراة مقرر لها أن تُقام باستاد "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة؛ وهو الملعب نفسه الذي سيستضيف لقاء الاتحاد والوحدة، يوم 15 من الشهر نفسه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ونظراً لأن الاتحاد الآسيوي يجب أن يتسلم أي ملعب، قبل المباراة بـ 48 ساعة؛ أصبح لزاماً تحويل أحد اللقاءين "الأهلي وبيرسبوليس" أو "الاتحاد والوحدة"، إلى استاد آخر.
من جانبه؛ أعلن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، عبر برنامجه "برا 18"؛ أن الاتحاد الآسيوي أرسل ردّه النهائي إلى النادي الأهلي، برفض تغيير ملعب مباراة الفريق أمام بيرسبوليس، وتمسكه بإقامتها على "الجوهرة المشعة" في جدة.
ومن جهتها أيضاً، ترفض رابطة دوري المحترفين تغيير ملعب مباراة الاتحاد والوحدة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، وأبقتها على ملعب "الجوهرة" دون تغيير.
ووفقاً لقوانين الاتحاد الآسيوي؛ فإن الأهلي أصبح مهدداً بعدم خوض مباراته أمام نادي بيرسبوليس الإيراني، مما يعّرضه لعقوبات عدة؛ قد تصل إلى إقصائه من البطولة؛ نظراً لاختيار الأهلي "الجوهرة"؛ كملعبٍ رسمي لإقامة المباريات الخاصّة به في البطولة الآسيوية، وحصول الاستاد على موافقة الاتحاد القاري بعد استيفاء عددٍ من الاشتراطات، وتقييم اللجنة الآسيوية المسؤولة.
في ذات السياق؛ أطلق مغرّدون وسم #الجوهرة_للأهلي_ممثل_الوطن أعربوا فيه عن مساندتهم للنادي الأهلي في أزمته المنتظرة مع الاتحاد الآسيوي، وقال الناقد الرياضي تركي السهلي؛ إن الاتحاد الآسيوي يتسلم الملعب من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وليس من النادي الأهلي؛ لذا فالخطأ من الرابطة وأمانة الاتحاد السعودي، والأهلي ليست له علاقة.
وكتب المغرّد محمد الجبالي؛ عن الأزمة أن إجراء رابطة دوري المحترفين بوضع موعد نادي الاتحاد مع الوحدة يوم الأحد على ملعب الجوهرة مخالفاً للائحة ولمرجع الاتحاد الآسيوي.
وكتب المغرّد علي الجابر؛ أن الاتحاد الآسيوي يفرض على النادي الأهلي إقامة المباراة في ستاد الجوهرة ويضعه أمام خيارَيْن إقامة المباراة في مكانها المحّدد أو التأجيل ليومٍ واحدٍ، وسيضطر الأهلي إلى دفع رسوم عقوبة التأجيل للاتحاد الآسيوي.
في حين كشف القانوني أحمد الأمير؛ أن الأهلي غير مُلزمٍ بحجز الملعب، ورابطة دوري المحترفين هي المُلزمة -حسب لائحتها- بتعديل أو تغيير أو نقل مباراة الاتحاد والوحدة بما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الآسيوي وأنظمته.